Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: 'Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: 'Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun'
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PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, "Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun" dedi.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, "Pakistan- Türkiye dostluğu daim olsun" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şerif açıklamasında, "İstanbul'da değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme şerefine nail oldum" ifadesini kullandı.

Pakistan'a verdiği destek nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, "Pakistan halkının Türk kardeşlerine selamlarını" ilettiğini aktardı.

Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ticaret ve yatırım alanları başta olmak üzere, ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemelerin gözden geçirildiğini belirtti. Şerif, "Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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