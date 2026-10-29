Pakistan Başbakanı Şerif'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı. Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin ortak tarih, karşılıklı güven ve sarsılmaz dayanışmaya dayanan emsalsiz bir kardeşlik bağına sahip olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına en içten tebriklerini iletti. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çok kıymetli kardeşim" ifadesiyle hitap eden Şerif, Türkiye'nin gurur verici tarihi, zengin mirası ve bir cumhuriyet olarak katettiği olağanüstü yolculuğun halkının dayanıklılığını, cesaretini ve sarsılmaz ruhunu yansıttığını kaydetti.

Pakistan ve Türkiye'nin ortak bir tarihe, karşılıklı güvene ve sarsılmaz bir dayanışmaya dayanan emsalsiz bir kardeşlik bağına sahip olduğunu vurgulayan Şerif, kapsamı ve içeriği her geçen gün genişleyen köklü dostluğun paylaşılan değerler ile ortak hedeflerle güçlenerek sınırları ve nesilleri aştığını belirtti.

Bu önemli günü Türkiye halkıyla birlikte kutladıklarını aktaran Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı ilerletmek adına birlikte çalışmaya devam edeceklerine olan inancının tam olduğunu vurguladı. Şerif mesajını, "Ebedi Pakistan-Türkiye kardeşliği her geçen gün daha da güçlenmeye devam etsin! Yaşasın Pakistan–Türkiye Kardeşliği!" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı