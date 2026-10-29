Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pakistan Başbakanı Şerif'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan Başbakanı Şerif'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı. Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin ortak tarih, karşılıklı güven ve sarsılmaz dayanışmaya dayanan emsalsiz bir kardeşlik bağına sahip olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına en içten tebriklerini iletti. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çok kıymetli kardeşim" ifadesiyle hitap eden Şerif, Türkiye'nin gurur verici tarihi, zengin mirası ve bir cumhuriyet olarak katettiği olağanüstü yolculuğun halkının dayanıklılığını, cesaretini ve sarsılmaz ruhunu yansıttığını kaydetti.

Pakistan ve Türkiye'nin ortak bir tarihe, karşılıklı güvene ve sarsılmaz bir dayanışmaya dayanan emsalsiz bir kardeşlik bağına sahip olduğunu vurgulayan Şerif, kapsamı ve içeriği her geçen gün genişleyen köklü dostluğun paylaşılan değerler ile ortak hedeflerle güçlenerek sınırları ve nesilleri aştığını belirtti.

Bu önemli günü Türkiye halkıyla birlikte kutladıklarını aktaran Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı ilerletmek adına birlikte çalışmaya devam edeceklerine olan inancının tam olduğunu vurguladı. Şerif mesajını, "Ebedi Pakistan-Türkiye kardeşliği her geçen gün daha da güçlenmeye devam etsin! Yaşasın Pakistan–Türkiye Kardeşliği!" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı

Tahliye edilen Dedetaş'tan ilk fotoğraf!
Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar
Depremde yerle bir olmuştu! 3 yıl sonra bayram coşkusu geri döndü

Bu caddeye iyi bakın! 3 yıl önce sessizliğe gömülmüştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Tatile gidiyoruz' diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu

"Tatile gidiyoruz" diyen çiftin aracından çıkan para dudak uçuklattı
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

Tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında

Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu

70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
Hemşirelik öğrencisinin hayatı bir gecede değişti

Hemşirelik öğrencisinin hayatı bir gecede değişti
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi

Arda'nın yıllardır beklediği haber sonunda geldi