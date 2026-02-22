Haberler

Pakistan: Afganistan sınırında 7 terör kampı hedef alındı

Pakistan: Afganistan sınırında 7 terör kampı hedef alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan, Afganistan sınırında bulunan 7 terör kampının hedef alındığını açıkladı. Açıklama, son dönemdeki bombalı saldırıların Pakistan Talibanı tarafından gerçekleştirildiğine dair somut kanıtların bulunması üzerine yapıldı.

PAKİSTAN, Afganistan sınırındaki 7 'terör kampının' hedef alındığını açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'da, son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğine dair somut kanıtların olduğu, bu saldırılara cevaben Pakistan'ın, Afganistan ile sınır hattında 'terör kampı' olarak nitelediği 7 noktayı hedef aldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi

ABD ordusu roketlerle vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi

Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti