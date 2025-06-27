Özgür Özel, Berlin'de Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'ne Katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berlin'de gerçekleştirilen Almanya Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'ne katıldı. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu etkinliğe dair bilgiler paylaşıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berlin'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'ne katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'ne katıldı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya