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BBC

Oyuncu Val Kilmer 65 Yaşında Hayatını Kaybetti

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Hollywood'un ünlü ismi Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti. Zatürre nedeniyle yaşamını yitiren Kilmer, 'Top Gun', 'Batman Forever' ve 'The Doors' gibi önemli yapımlarda rol almıştı.

Oyuncu Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti.

1980'lerde ve 90'larda Hollywood filmleriyle ünlenen Kilmer, Top Gun ve Batman Forever filmlerinde de oynamıştı.

1991 yılında ise The Doors filminde, grubun efsanevi vokali Jim Morrison'u canlandırmıştı.

Salı günü Los Angeles'ta hayatını kaybeden Kilmer'in ölüm nedeni olarak zatürre açıklandı.

Kızı Mercedes, babasının 2014'te gırtlak kanseri olduğunu fakat iyileştiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor…

BBC
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