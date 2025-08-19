Oval Ofis'te ses getiren kare! Herkes aynı yorumda bulunuyor

ABD Başkanı Trump'ın Avrupa ülkelerinin liderleriyle Oval Ofis'te çekilen fotoğrafı geniş yankı uyandırdı. Servis edilen karelerde masasında oturan Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Merz gibi isimleri karşısında yan yana dizdiği görüldü. Çok sayıda kullanıcı fotoğraf için "Trump dünyaya kimin patron olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Trump zirve sonrasında yaptığı açıklamada Zelenski ile Putin'in 1-2 hafta içinde toplantı gerçekleştireceğini duyururken Oval Ofis'te çekilen bir fotoğraf ise adeta zirvenin önüne geçti.

Servis edilen görüntülerde ABD Başkanı Trump'ın masasında oturduğu ve aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de bulunduğu isimleri şatafatsız sandalyeler üzerinde yan yana dizdiği görüldü.

Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu

