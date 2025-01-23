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Oscar Ödülleri'nin Adayları Açıklanıyor

Oscar Ödülleri'nin Adayları Açıklanıyor
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Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek Oscar Ödülleri'nin adayları bugün açıklanacak. Yangınlar nedeniyle ertelenen tören, bugün TSİ 16.30'da başlayacak. 'Wicked' ve 'Dune: Part Two' gibi filmler en iyi film kategorisinde öne çıkıyor.

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nin adayları bugün açıklanıyor.

Daha önce yapılması planlanan adaylık töreni Los Angeles'ta çıkan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınlar nedeniyle ertelenmişti.

Adayların açıklanacağı tören bugün TSİ 16.30'da başlayacak.

Ödüller ise 2 Mart'ta sunuculuğunu Amerikalı komedyen Conan O'Brien'ın yapacağı törende sahiplerini bulacak.

Gişe rekorları kıran müzikal Wicked'in en iyi film kategorisinde yer alması bekleniyor. Başrol oyuncuları Cynthia Erivo ve Ariana Grande sırasıyla en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorilerinde adaylık bekliyor.

Yılı bir diğer gişe rekortmeni Dune: Part Two da en iyi film kategorisinde Emilia Pérez, A Complete Unknown, The Brutalist, Anora ve Conclave ile yarışacak.

BBC Eğlence Muhabiri Steven McIntosh'a göre Wicked'ın aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken, Gladiator II'nin ise adaylığına ihtimal verilmiyor.

McIntosh, Dune: Part 2'nin en iyi film kategorisinin yanı sıra birkaç teknik ödüle de aday gösterileceğini ifade ederken ayrıca Inside Out 2 ve The Wild Robot'un da en iyi animasyon film kategorisinde aday olacağını düşünüyor.

Ancak BBC muhabiri bu iki filmin karşısında daha mütevazı bir rakip olan Letonya filmi Flow'un da şansının olduğunu belirtiyor.

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