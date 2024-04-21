Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tekne faciası! En az 58 kişi hayatını kaybetti
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de 300 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle halk, ulaşım için genellikle nehir ve gölleri kullanıyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bangui'de bulunan Mpoko Nehri'nde kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıyan tekne battı.
TEKNEDE EN AZ 300 KİŞİ BULUNUYORDU
En az 300 kişinin bulunduğu teknedeki 58 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ULAŞIM İÇİN NEHİR VE GÖLLER KULLANILIYOR
Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle halk, ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.