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Ormanda çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan, koca kadını canlı canlı yuttu

Dünya Haberleri

Ormanda çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan, koca kadını canlı canlı yuttu

Endonezya'nın Jambi eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. 54 yaşındaki Jahrah adlı kadın, ormanda çalılıkların arkasından aniden fırlayan dev pitona yem oldu. Kadının kaybolmasının ardından harekete geçen ekipler, talihsiz kadını yılanın karnının içinden çıkardı.

Endonezya'da meydana gelen olay, duyanların tüylerini ürpertti. 21 Ekim'de ormana kauçuk toplaya giden 54 yaşındaki Jahrah adlı kadından bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, çevrede uzun süre sonra fark ettikleri bir yılanın midesinin şiş olduğunu görünce şüpheye düştü.

Ormanda çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan, koca kadını canlı canlı yuttu

HEMEN KARNI YARILDI

Kadını yutmuş olabileceği ihtimali üzerine 6.71 metre uzunluğundakiyılanın karnı açıldı. Yapılan işlem sonucunda ekiplerin şüphesi de boşa çıkmamış oldu, çünkü kadının kalıntıları yılanın midesinden çıkarıldı. Aile üyeleri ise karşılaştıkları manzara ile yıkıldı.

Ormanda çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan, koca kadını canlı canlı yuttu

İKİ GÜN BOYUNCA ARAMIŞLAR

Dehşet verici olaya ilişkin detaylar da çok geçmeden ortaya çıktı. Yerel basında yer alan bilgilere göre ekiplerin, 2 gün boyunca kadını aradığı ancak bulamadığı belirtildi. Ekiplerin çalışması sırasında yılanın karnının fark edilmesi ise dehşet verici olayın ortaya çıkmasına neden oldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yaşam Dünya Haberler

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