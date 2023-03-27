Orlando Bloom, Zelenski ile görüştü

Ukrayna'yı ziyaret eden İngiliz aktör UNICEF İyi Niyet Elçisi Orlando Bloom başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bir araya geldi.

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak Orlando Bloom, Ukraynalı çocuklara yönelik insani yardım ve altyapı yeniden inşa projelerini destekleyecek. Öncelikler arasında ebeveyn bakımından yoksun çocuklar için aile bakımı sisteminin geliştirilmesi, erken çocukluk gelişimi için altyapının geliştirilmesi, gençlik projelerinin ve girişimlerin oluşturulması da yer alıyor. Ukrayna ziyareti sırasında Kiev ve Irpin kentlerinin yanı sıra Demydiv köyünü de ziyaret eden Bloom'un, Zelenski ile görüşmesinde, savaşa rağmen güçlü kalan Ukraynalıların cesaretinden ve dayanıklılığından etkilendiğini vurguladığı ifade edildi.

"ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ ORTAM YARATMAK ÖNEMLİ"

Ukrayna ziyareti ve UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak yaptığı çalışmalar için Bloom'a teşekkür eden Zelenski, "Ziyaretiniz için teşekkür ederiz, bu önemli bir mesajdır. Savaş sırasında Ukrayna'da neler olup bittiğini dünyanın bilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Tabii ki, doğrudan çocuklara sağladığınız yardım için teşekkür ederiz" dedi. Zelenski ayrıca hem Ukrayna'daki hem de savaş nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan çocuklar için güvenli bir ortam yaratmanın önemini vurguladı.

Ukraynalı çocuk kurumlarına dizüstü bilgisayar sağladığı için UNICEF'e teşekkür eden Zelenski, UNICEF'i Ukrayna okullarına sığınak sağlama çabalarını yönlendirmeye çağırdı. Zelenski, "Elbette okullara sığınak sağlamak büyük bir zorluktur. Savaş sırasında, bu tür girişimler için maddi destek bizim için özel bir önem taşıyor çünkü tüm çabamızı devletimizin savunmasına odaklıyoruz" dedi.

Ayrıca görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Çocuk Hakları ve Çocuk Rehabilitasyon Komiseri Daria Herasymchuk ve fonun Ukrayna Misyonu Başkanı Murat Şahin liderliğindeki UNICEF ekibinin de yer aldığı belirtildi.