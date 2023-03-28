Orlando Bloom, Kiev'de savaştan etkilenen çocukları ziyaret etti
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Ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de UNICEF tarafından kurulan 'Spilno Çocuk Alanı' ziyaret etti.
Ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de UNICEF tarafından kurulan 'Spilno Çocuk Alanı' ziyaret etti. Bloom, burada savaştan etkilenen çocuklarla sohbet ederek onlarla oyun oynadı.
UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak Ukrayna'yı ziyaret eden Bloom, Kiev'deki Spilno Çocuk Alanı'nı ziyaret etti. UNICEF'ten yapılan açıklamada, "Bloom, Kiev, Irpin ve Demydiv'e yaptığı 3 günlük ziyaret sırasında, bir yılı aşkın bir süredir devam eden savaşın çocukların yaşamları üzerinde nasıl yıkıcı bir etkiye sebep olmaya devam ettiğine tanık oldu. UNICEF, 1,5 milyon çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlıkları üzerinde uzun vadeli etkileri olan depresyon, anksiyete ve diğer zihinsel sağlık koşulları konusunda risk altında olduğunu tahmin ediyor" denildi."ÇOCUKLARA DESTEK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ"Bloom, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "2016'da Ukrayna'ya ilk geldiğimde, savaşın çocuklar ve aileler üzerindeki yıkıcı sonuçlarını ve okul ve psikososyal destek gibi temel ihtiyaçların çocukların refahı için ne kadar kritik olduğunu gördüm. Şimdi ülkedeki tüm çocuklar etkilendiği için verilecek destek her zamankinden daha hayati bir önem taşıyor" dedi.KAHRAMAN KÖPEK 'PATRON' İLE TANIŞTI
Bloom, ayrıca Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nde mayın arama görevlerinde yer alan ve yüzlerce patlayıcının yerini tespit eden 'Patron' adlı köpekle de tanıştı. UNICEF'ten yapılan açıklamada, "UNICEF İyi Niyet Elçisi Bloom, İyi Niyet Köpeğimiz Patron ile bir araya geldi. UNICEF ve Patron, Ukrayna'daki çocukları eğitim ve güvenlik kampanyaları yoluyla mayın ve patlayıcı mühimmat risklerinden korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak için birlikte çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.