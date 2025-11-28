Organize Suç Örgütü Üyesine 8,5 Yıl Hapis Cezası

TÜRKİYE'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek, araç kurşunlama olayına karışan organize suç örgütü üyesi Görkem Mete'ye (21) 8,5 yıl hapis cezası verildi.

KKTC İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; Girne Kaza Mahkemesi, Çatalköy'de bir aracı kurşunladıktan sonra olayda kullanılan tabanca ile yakalanan Görkem Mete'yi 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mete'nin bir sosyal medya platformu sayfası üzerinde oluşturulan 'Tetikçi Grubu' adındaki organize suç örgütüne mensup olduğu ve söz konusu saldırıyı 250 bin lira karşılığında gerçekleştirdiği KKTC polisince tespit edilmişti.