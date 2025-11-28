Haberler

Organize Suç Örgütü Üyesine 8,5 Yıl Hapis Cezası

Organize Suç Örgütü Üyesine 8,5 Yıl Hapis Cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir aracı kurşunlayan Görkem Mete, 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mete'nin, bir sosyal medya platformunda oluşturulan 'Tetikçi Grubu' adlı organize suç örgütüne mensup olduğu ve saldırıyı 250 bin lira karşılığında gerçekleştirdiği belirlendi.

TÜRKİYE'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek, araç kurşunlama olayına karışan organize suç örgütü üyesi Görkem Mete'ye (21) 8,5 yıl hapis cezası verildi.

KKTC İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; Girne Kaza Mahkemesi, Çatalköy'de bir aracı kurşunladıktan sonra olayda kullanılan tabanca ile yakalanan Görkem Mete'yi 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mete'nin bir sosyal medya platformu sayfası üzerinde oluşturulan 'Tetikçi Grubu' adındaki organize suç örgütüne mensup olduğu ve söz konusu saldırıyı 250 bin lira karşılığında gerçekleştirdiği KKTC polisince tespit edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.