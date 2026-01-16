Haberler

ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak kaydedildi. Merkez üssü Bandon bölgesinin 295 kilometre batısında ve derinliği 10 kilometre olarak belirlendi. Henüz herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, depremin merkez üssünün eyaletin Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu ve derinliğinin ise 10 kilometre olarak kaydedildiği belirtildi.

Depremin ardından henüz herhangi bir hasar veya yaralanmanın bildirilmediği ve tsunami uyarısı yapılmadığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı