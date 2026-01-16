ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, depremin merkez üssünün eyaletin Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu ve derinliğinin ise 10 kilometre olarak kaydedildiği belirtildi.

Depremin ardından henüz herhangi bir hasar veya yaralanmanın bildirilmediği ve tsunami uyarısı yapılmadığı aktarıldı.