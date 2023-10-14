Orduya gönüllü katılan 95 yaşındaki İsrailli yaşlı adam nefret kustu: Ailelerini, çocuklarını yok edin

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyon sonrası çıkan çatışmalarda kan gövdeyi götürürken, İsrail ordusuna gönüllü katılımlar da sürüyor. 95 yaşında orduya gönüllü katılan İsrailli Ezra Yachin, Filistinlilere katliam çağrısında bulunarak "Zafer kazananın, onları bitirin ve geride kimseyi bırakmayın. Onların anısını bile yok edin. Onları, ailelerini, annelerini, çocuklarını yok edin. Bu hayvanlar artık hayatta kalamaz. Bugün bir bahanemiz yok" dedi.

İsrail ordusuna gönüllü katılan 95 yaşındaki yaşlı bir adam, "Zafer kazananın, onları bitirin ve geride kimseyi bırakmayın. Onların anısını bile yok edin. Onları, ailelerini, annelerini, çocuklarını yok edin. Bu hayvanlar artık hayatta kalamaz. Bugün bir bahanemiz yok" diyerek tüm kini dile getirdi.

GÖNÜLLÜLER ORDUYA KATILIYOR

Hamas'ın askeri kanadının 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa operasyonun ardından İsrail, misilleme olarak Gazze'yi bombardıman altına aldı. Hamas güçleri ile çatışmalarını sürdüren İsrail ordusu, gönüllüleri de silahlandırmaya devam ediyor.

"AİLELERİ ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜN, GERİDE KİMSEYİ BIRAKMAYIN"

Orduya gönüllü 95 yaşındaki İsrailli Ezra Yachin'den Filistinliler için katliam çağrısında bulundu. Kinden adeta gözü dönen İsrailli şunları söyledi: "Zafer kazananın, onları bitirin ve geride kimseyi bırakmayın. Onların anısını bile yok edin. Onları, ailelerini, annelerini, çocuklarını yok edin. Bu hayvanlar artık hayatta kalamaz. Bugün bir bahanemiz yok. Buradaki Araplar da bize saldırabilir. Silahı olan her Yahudi çıkıp onları öldürmeli.

"ARAP KOMŞUNUZ VARSA, EVE GİDİN VE ONU VURUN"

Eğer Arap bir komşunuz varsa hiç beklemeyin. Eve gidin ve onu vurun. Bugün işgal etmek istiyoruz öncelikler gibi değil. Evleri birbiri ardına yıkmak istiyoruz. Tüm gücümüzle topyekün bir yıkım. Onların üzerine bombalar atıp onları yok edelim. Peygamberlerin bahsettiği tüm kehanetler gerçekleşmek üzere"