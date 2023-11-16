Ordu'da Kur'an kursu öğrencileri Filistinli çocuklar için bağış yaptı

Ordu'nun İkizce ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları Filistinli çocuklar için bağışladı.

İkizce Müftülüğü 'ne bağlı Ashab-ı Suffe 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kendileri tasarladıkları kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'de İsrail saldırılarına maruz kalan akranlarına göndermek istedi. Bunun üzerine İkizce Müftüsü Recep Unutmaz, çocukları misafir ederek, biriktirdikleri parayı teslim aldı, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti.

Kur'an Kursu Öğretmeni Saynur Özdoğan, "Öğrencilerimiz Filistinli mazlum ve mağdur kardeşlerine ulaştırılmak üzere bizlere harçlıklarını teslim ettiler. Allah'tan kabulünü niyaz eder, Filistin'de zülüm gören kardeşlerimiz için özgürlük, öğrencilerimize hayat boyu muvaffakiyetler dilerim" diye konuştu. - ORDU