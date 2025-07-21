Ordu'da denizde dev hortum: Gören kamerasına sarıldı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde Karadeniz açıklarında oluşan ve büyüklüğü ile dikkat çeken hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi'nde sahil boyunda denizde hortum oluştu.
KAMERAYA YANSIDI
Gün batımında oluşan ve bir süre devam eden hortum, sahil kenarında ikamet eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kayda alındı.
BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ
Kameraya yansıyan hortumun büyüklüğü dikkat çekerken, bir olumsuzluk ise yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya