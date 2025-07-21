Ordu'da denizde dev hortum: Gören kamerasına sarıldı

Ordu'da denizde dev hortum: Gören kamerasına sarıldı
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Ordu'da denizde dev hortum: Gören kamerasına sarıldı
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde Karadeniz açıklarında oluşan ve büyüklüğü ile dikkat çeken hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi'nde sahil boyunda denizde hortum oluştu.

KAMERAYA YANSIDI

Gün batımında oluşan ve bir süre devam eden hortum, sahil kenarında ikamet eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kayda alındı.

Ordu'da denizde hortum: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Kameraya yansıyan hortumun büyüklüğü dikkat çekerken, bir olumsuzluk ise yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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