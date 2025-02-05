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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: "Ordu, gezilebilecek en güzel yerlerden biri"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler:
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Tüyap'ta düzenlenen EMITT Fuarı'nda Ordu'nun güzelliklerini tanıtma amacını vurguladı. Güler, 19 ilçe ve 772 mahalle ile Ordu'yu, kaleleri, şelaleleri ve çikolatasıyla tanıttıklarını belirtti. Ayrıca, Ordu'nun göç almaya başladığını, lojistik, gıda ve sağlık turizmine odaklanacaklarını ifade etti.

Tüyap'ta düzenlenen 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, fuar kapsamında Haberler.com muhabiri Muhammed Fatih İnce'ye açıklamalarda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: 'Ordu, gezilebilecek en güzel yerlerden biri'

Güler, Ordu'nun güzelliklerini tanıtma amacında olduklarını belirterek, "Ordu, gezilebilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Güzel Ordumuzu güzelce tanıtmak istiyoruz, zaten tanınmaya da başladı. Daha fazla turist ve misafir gelsin. Ordu'nun güzelliklerini resimlere ve kelimelere sığdıramıyoruz. Amacımız, 19 ilçemiz ve 772 mahallemizle, kaleleriyle, şelaleleriyle, çikolatasıyla tanıtmak," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ordu'nun sadece yerli değil, uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmeye başladığını vurgulayan Güler, "Ordu, orduluların dışında da göç almaya başladı. Ukrayna-Rusya savaşı sona erdikten sonra hem bir lojistik merkezi olacak, hem de gıda ve sağlık turizmine ağırlık vereceğiz," dedi.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Dünya
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