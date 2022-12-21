Ördeğin kanalizasyon deliği başında acı acı bağırdığını görenler üzücü manzarayla karşılaştı
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İsveç'te bir ördeğin kanalizasyon deliği başında acı acı viyakladığını görenler deliğe baktıklarında hayvanın yavrularının kanalizasyonda mahsur kaldığını tespit etti.
İsveç'te kaydedilen görüntülerde, yağmur giderinin başında çaresizce dönüp duran anne ördek, hayvanseverlerin dikkatini çekti.
ÜZÜCÜ MANZARA İLE KARŞILAŞTILAR
Bunun üzerine o noktaya yönelen iki şahıs, giderin içinde bekleyen yavruları gördü. Yavrular bir kova yardımıyla, düştükleri giderden çıkarıldı.
Giderden kurtarılan 7 sevimli yavru, annelerinin peşine takılıp, olay yerinden uzaklaştı.