Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi

Rusya ve Ukrayna arasında kanlı çatışmalar ve bombalı saldırılar devam ediyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülke basınına verdiği röportajda iki ülke arasında yaşanan savaşa değindi. Ukrayna'daki silahlı çatışmanın 2025'te sona ereceğini öne süren Orban, "Ukrayna'daki savaş 2025'te sona erecek. Ya bir barış anlaşmasıyla ya da savaşan taraflardan birinin çökmesiyle sona erecek" diye konuştu.

UKRAYNA'YA HARCANAN PARAYA SİTEM ETTİ

ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşa yaklaşık 300 milyar euro harcadığını hatırlatan Orban, "Bu parayla, tüm Avrupa'da yaşam standardında hızlı bir artış sağlayabilirdik. Tüm Balkanları Avrupa'nın kalkınma seviyesine çıkarabilirdik. Göçü sınırlayabilir ve tamamen yeni bir Avrupa savunma sistemi inşa edebilirdik. Ancak bu para boşa gitti" diyerek sitem etti.

"ÇATIŞMALAR SADECE ÖLÜME VE YIKIMA YOL AÇTI"

Ukrayna'daki çatışmaların sadece ölüm ve yıkıma yol açtığını belirten Orban, "Milyonlarca insan, altyapısı, ulaşımı ve enerji sistemleri mahvolmuş olan Ukrayna'yı terk etti. Ülke, öngörülebilir gelecekte ekonomik olarak kendini destekleyemeyecek" dedi.

AB'DEN UKRAYNA'YA EK 30 MİLYAR EURO DESTEK

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya 2025'te ek 30 milyar euroluk destek sağlanması üzerinde uzlaşmıştı. Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'nın Rusya karşısında desteklenmesinin zirvenin öncelikli gündem maddesi olduğunu belirterek, "Salondaki genel atmosferin güçlü bir kararlılığı yansıttığını söyleyebilirim. Mesajımız çok açık. AB, Ukrayna'ya kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı kazanması için verdiği destekte birleşmiş durumda." diye konuşmuştu. AB'nin Şubat 2022'de başlayan savaş sürecinde şimdiye kadar Ukrayna'ya toplam 130 milyar euroluk mali destek sağladığına işaret eden Costa, "2025'te ek 30 milyar euro daha sağlayacağız." demişti.