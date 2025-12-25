Haberler

Macaristan Başbakanı Orban: AB dağılma sürecinde

Macaristan Başbakanı Orban: AB dağılma sürecinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın gerilediğini ve Avrupa Birliği'nin dağılma sürecine girdiğini belirtti. Orban, AB'nin karar alma süreçlerindeki yasal boşlukları vurgulayarak, Brüksel bürokrasisinin imparatorluk kurma hevesinin dağılmayı hızlandırdığını ifade etti.

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, ABD güçlenirken Avrupa'nın gerilediğini belirterek, " Avrupa Birliği, dağılma sürecinde" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Avrupa kıtasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Orban, 2025'in Avrupa'nın son barış yılı olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Evet. Bu ihtimal göz ardı edilemez. Barışa alıştık. Avrupa'daki son büyük savaş 1945'te sona erdi ve o tarihten bu yana seksen yıl geçti" yanıtını verdi.

Orban, Avrupa kıtasında yaşanabilecek bir savaşın nükleer felakete dönüşebileceği korkusunun kıta nüfusunu uzun süre savaşlardan uzak tuttuğunu söyleyerek, "Bu korku, 80 yıl boyunca etkili oldu. Fakat artık bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor" diye konuştu.

Macaristan Başbakanı Orban, 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde alınan bazı karar ve tekliflerin, Ukrayna'daki savaşı körüklemeyi ve Rusya'yı kışkırtmayı amaçladığını öne sürdü. Orban, "Avrupa'da iki gruplaşma bulunuyor. Biri savaş grubu, diğeri de barış grubu. Mevcut durumda savaş yanlıları hakim durumda. Brüksel savaş istiyor. Macaristan olarak biz, barış istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Orban, 20 sene önce AB'nin ekonomik gücünün ABD'ye yakın bir seviyedeyken bugün ABD güçlenirken Avrupa'nın gerilediğini kaydetti. AB'nin karar alma sürecinde giderek artan bir şekilde yasal boşluklardan yararlanmaya başladığı iddiası ile ilgili Orban, "AB, dağılma sürecinde bulunuyor. Yaşanan şey, Brüksel bürokrasisinin imparatorluk kurma heveslerinin güçlenmesiyle eş zamanlı ilerleyen bir dağılma süreci. Brüksel'de karar alınıyor ama üye ülkelerde uygulanmıyor ve birlik bu şekilde parçalanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Sadettin Saran alarmı! Adliye önünde dikkat çeken hareketlilik

Adliyede Saran hareketliliği! Onlarca polis ve TOMA bekliyor
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler

Şeytani plan! Hayvanlardaki dikiş izlerini gören polis düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında

İstanbul'da dev operasyon! 115 şüpheli yakalandı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı