Önce öğretmen sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir evden gelen yüksek ses şikayeti üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, dairenin önüne vardığında bebek ağlama sesleri duydu. Zorla içeriye giren güvenlik güçleri, 26 yaşındaki kadın öğretmen ve erkek arkadaşının öldüğünü tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Stuart ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Martin County okul bölgesi olarak bilinen yerdeki Anderson Ortaokulu'nda görev yapan 26 yaşındaki kadın öğretmen Amanda Hicks ve erkek arkadaşının birlikte kaldığı daireden birtakım sesler yükselmeye başladı.

BEBEK AĞLAMASI CİNAYETİ AYDINLATTI

Öğretmenin yaşadığı daireden yükselen bebek ağlama sesleri, komşuları bir hayli rahatsız etti. Bina sakinlerinin çağrısıyla saat 11.45 sularında olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çaldı ancak açan kimse olmadı. Sürgülü kapıdan içeriyi gözetleyen güvenlik güçleri, iki kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce kapıyı kırarak içeriye girdi. Aceleyle beşiğin yanına giden ekipler bebek üzerinde herhangi bir şiddet bulgusuna rastlamazken, öğretmen ve sevgilisinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

ÖNCE ÖĞRETMENİ ÖLDÜRDÜ, SONRA KENDİNİ

Çiftin cesetleri morga kaldırılırken, bebek ise aile üyelerinin yanına gönderildi. Olayı inceleyen müfettişler kimliği belirtilmeyen adamın, kadın öğretmeni öldürdükten sonra kendi canına kıydığını doğruladı.

OLAYA BAŞKA KARIŞAN YOK

Gelen arama emriyle geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik birimlerinin, olayın bir cinayet vakası olabilme ihtimaline karşı komşuları tek tek sorguya çektiği bildirilirken, olaya karışmış olabilecek başka kimsenin bulunmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

OKULUNDAN TAZİYE MESAJI

Talihsiz kadının öğretmenlik yaptığı Anderson Ortaokulu Müdürü Darcia Borel, olay ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Vahim durumla alakalı üzüntülerini dile getiren Borel, "Polisler cinayet olduğunu doğruladı. Bu haber okulumuzu şok etmiş, birbirimizedestek olmak için toplanmanın her zamankinden daha önemli olduğunu hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.