OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı: Gece kurban kesimi artık mekruh değil

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, eskiden aydınlatma olmadığı için gece kurban kesiminin mekruh olduğunu belirterek, artık günümüzde aydınlatma olduğunu ve yoğun nüfuslu yerlerde 24 saat boyunca kurban kesilebileceğini söyledi. Ayrıca kurban keserken hayvana karşı nasıl davranılması gerektiği hakkında da bilgilendirmede bulundu.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, eskiden aydınlatma olmadığı için gece kurban kesiminin mekruh olduğunu belirterek, "Artık günümüzde aydınlatma var. Bu tarz kurban kesim merkezlerinde yoğun nüfus olan yerlerde 24 saat boyunca kurban kesilebilir" dedi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, Kurban Bayramı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kurbanı keserken, hayvana karşı nasıl davranmamız gerektiğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Bize verilmiş bu nimeti kurban ederken de adabıyla kesmemiz gerekir. Hayvanı keserken işkence etmemek esastır. Kurban ibadeti insana doğayla ilişki açısından da ilkesel bir yol göstermektedir. Sonuçta onlar bizim gıda kaynağımız. Biz insan olarak hayvana değer vermeliyiz ve saygı göstermeliyiz. Bu noktada bunu nasıl yapacağımızı da dinimiz bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Borç yoluyla kurban kesilmesinin usulünden de bahseden Dekan Prof. Dr. Osman Şahin, "Kişi zengin olabilir ama cebinde nakit parası yoktur. Çevreden borç alabilir ve bu şekilde kurbanı kesebilir. Hazırda bulundurduğu nakit parası yoksa çevresinden temin edip, daha sonra onu taksitle ya da aldığı kişilerden anlaştığı şekilde öder. Ödemesi de gerekir. Müslüman, borcuna sadık olmalıdır. Bu bizim hassas noktamızdan birisidir. Peki, kredi çekip kurban kesebilir mi? Teknik olarak kredi de bankadan borç almak demektir. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, eğer faizsiz krediyse o da bir borç almadır. Bunda bir sakınca söz konusu değildir ancak faizli bir şekilde çekilen kredilerle kesilen kurbanlar asla vacip değil, haramdır. Biz teknik olarak kredi kartı sistemi açısından baktığımızda, son noktada bir şekilde faiz sistemiyle bağı olduğu için de mümkünse banka kredisi yoluna başvurmasını önermiyoruz. Çevresinden borç edinerek kurbanı kesmesini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.