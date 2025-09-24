Ölüm, işinin başında yakaladı

Brezilya'da bir iş yerinde satış yapan kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bir anda fenalaşarak yere yığıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kalp atış hızının 200'lere kadar çıktığı, damarlarının tıkanması nedeniyle kalbinin oksijensiz kaldığı belirtilen kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.