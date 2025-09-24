Haberler

Ölüm, işinin başında yakaladı

Ölüm, işinin başında yakaladı
Güncelleme:
Brezilya'da satış yaparken aniden kalp krizi geçiren bir kadın, yere yığılarak hayatını kaybetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Brezilya'da bir iş yerinde satış yapan kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bir anda fenalaşarak yere yığıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kalp atış hızının 200'lere kadar çıktığı, damarlarının tıkanması nedeniyle kalbinin oksijensiz kaldığı belirtilen kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

