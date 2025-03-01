Olay kulis: Öcalan'ın çağrısına uymayan YPG'yle ilgili Türkiye'nin planı var

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgütün lağvedilmesi ve bütün grupların silah bırakmasına yönelik çağrısına muhataplarından PKK ateşkes ilan etti ve çağrıya uyacaklarını dile getirdi. Çağrının diğer muhataplarından YPG ise, "Öcalan'ın çağrısı PKK'ya, bize değil" dedi. Bu açıklamanın ardından örgüt içinde tartışmaların başladığı terörist Mazlum Kobani'ye yönelik tepkilerin olduğu beliriyor.

Terör örgütü YPG'nin çağrıya yanıtı sonrası CNN Türk yayınına bağlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı.

"KONGRENİN 1-2 AY İÇİNDE TOPLANMASI GEREKİYOR"

En çok merak edilen konulardan olan terör örgütü YPG ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Örgüt ateşkes ifadesini kullanıyor ama bu bir örgüt dili. Devlet ateşkes yapmaz, devlet devletle ateşkes yapar. Bu Ankara açısında net bir tablo. İkincisi bir şart gibi Öcalan olsun, o yönetsin. İleriki günlerde nasıl yaşanacak ama Öcalan'ın fikirleri kongreye yansıtılacağı önemli. Öcalan'ın yazılı metniyle oluyor, fikirleri bir şekilde kongreye yansıtılacaktır. Onun dışında ki seçenekler sıcak karşılanmayan seçenekler. Ama önemli olan kongrenin bir an önce toplanması. 1-2 ay içinde kongrenin bir an önce toplanması bekleniyor. Terörsüz Türkiye için örgütün kendini feshedip silah bırakması. Bu da terör militanlarına onurlu çıkış sağlayacak.

"YPG'Yİ KULLANMAK İSTİYORLAR"

"Ankara bunu risk olarak görüyordu. YPG'nin ipi ABD-İsrail'e çıkıyordu. YPG'yi kullanmak istiyorlar ve bu çalışmayı da sürdürüyorlar. Ankara'nın beklediği risk gerçekleşmiş oldu. YPG bu talimatı 'tüm gruplar denmesine rağmen üstüne almadı. 'Ben yokum' yanıtını verdiler. Şimdi bu neyi gösterdi. Öcalan'dan talimat almayan YPG var. Örgüt içi de tartışma başladı. Mazlum Kobani'nin kim olduğunu sorgulayanlar var içeride. Örgütün kurucu lideri talimat verdi, yerine getirilmeli diyen bir kesim var. Diğer taraftan da biz ayrıyız diyenler var.

"ABD'NİN YPG'Yİ HARCAMASI 1 DAKİKA SÜRER"

İki önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi Ankara Suriye'yi Öcalan'la konuşmaz. İsrail-ABD ile konuşur. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte Suriye yönetimi Türkiye ile görüşüyor ama daha fazla bir çalışma ortamına girebilir. Türkiye, Suriye'deki durumu ABD ile konuşur. Bir yandan Beyaz Saray'da yaşananlar var. Zelenskiy'yi dakikalar içinde kapının önüne koyan ABD, YPG unutmasın ki Zelenskiy'yi harcayan kendisi harcaması 1 dakika sürer. Dün bunun örneğini gördük. YPG'nin de bunu görüp Öcalan'ın çağrılarına yanıt vermesidir. İsrail bölgedeki tavrını sürdürüşe ne olur? Size onurlu bir çıkış veriyoruz, bölgeye istikrar gelsin. Sen benimle lafla savaşırsan ben seninle savaşmaya devam ederim. Yani silahları gömenle barış, silahları gömmeyenlerle savaş, terörü kaynağında kurutma devam edecektir."