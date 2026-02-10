Haberler

Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler

Güncelleme:
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 55 kişiyle havalanan yolcu uçağı, kısa süre sonra denize acil iniş yaparken; yolcular tahliye anları kameralara yansıdı.

  • Somali'nin başkenti Mogadişu'dan kalkan StarSky havayolu şirketine ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı.
  • Uçakta 55 kişi bulunuyordu ve yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.
  • Uçağın kanatlarından biri koptu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da korku dolu anlar yaşandı. Aden Adde Havalimanı'ndan 55 kişiyle kalkış yapan Somali havayolu şirketi StarSky'a ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre mekanik sorun bildirdi.

OKYANUSA ACİL İNİŞ YAPTI

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonundan (AUSSOM) yapılan açıklamaya göre havalimanına dönmeye çalışan yolcu uçağı, Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı. Uçağın kanatlarından birinin koptuğu görüldü.

AUSSOM ve Birleşmiş Milletler Somali Destek Ofisi (UNSOS) ekipleri de dahil olmak üzere acil müdahale ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Yolcular uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yolcuların tahliye anları kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
