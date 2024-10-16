Ohotsk Denizi'nde Hayatta Kalan Adamın Hikayesi

Rusya'nın uzak doğusundaki Ohotsk Denizi'nde küçük bir şişme botla iki aydan fazla sürüklenen bir Rus adam kurtarıldı.

Yetkililer, Rus medyasının Mikhail Piçugin adlı 46 yaşındaki adamın, Ağustos ayı başlarında denize açıldığı yerden yaklaşık 1000 km uzakta, bir balıkçı teknesi mürettebatı tarafından bulunduğunu söyledi. Teknede kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeninin cesetlerinin de bulunduğu bildirildi.

Pichugin'in eşi, üçlünün iki haftalık yiyecek malzemesiyle balinaları izlemek için denize açıldığını söyledi.

Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti’ye konuşan eşi, Piçugin'in kilosu sayesinde hayatta kalmış olabileceğini, yolculuğa çıktığında 100 kilo olan Piçugin’in 67 gün sonra kurtarıldığında yarı kiloya düşmüş olduğunu belirterek “Henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece hayatta olduğunu biliyoruz. Bu bir tür mucize!” dedi.

Ayrıca kızlarının da bu yolculuğa çıkmaktan son anda vazgeçtiğini söyledi.

Ria Novosti, kayboldukları bildirildikten sonra helikopterle yapılan aramada üçlünün izine rastlanmadığını bildirdi.

Şişme bot Pazartesi günü Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarındaki Ohotsk Denizi'nde bir balıkçı teknesinin yanından geçerken bulundu.

Savcılık tarafından yayınlanan videoda, can yeleği giymiş sakallı bir adam, kurtarılırken balıkçılara “Gücüm kalmadı” diye bağırırken görülüyor.

Ajansın 46 yaşındaki Mikhail Piçugin olarak adlandırdığı adamın 49 yaşındaki kardeşi Sergei ve yeğeni Ilya'nın cesetleri hala teknedeydi.

Rus denizciler sendikasının uzak doğu şubesinden bir temsilci, doğu Asya'nın en soğuk denizi olan Ohotsk Denizi'nde Piçugin'in bu kadar uzun süre hayatta kalmasında balık tedarikinin rol oynamış olabileceğini öne sürdü.

Nikolai Sukhanov, Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada böyle bir durumda balık yakalayarak hayatta kalınabileceğini ve teknede kalan erzakla idare edilebileceğini belirtti.

Ajans, Piçugin'in hastanede tedavi altında ve durumunun “aşağı yukarı stabil” olduğunu belirtiyor.

Savcılar cezai soruşturma başlattıklarını, küçük teknenin incelendiğini ve müfettişlerin olayla ilgili koşulları belirlemeye çalıştıklarını söylediler.

Ajansa konuşan bir uzman, denizde bu kadar uzun süre kalma örneklerine daha önce de rastlandığını, dört Sovyet askerinin 1960 yılında Pasifik Okyanusu'nda küçük bir teknede 49 gün hayatta kaldıktan sonra bir ABD uçak gemisi tarafından kurtarıldığını söyledi.