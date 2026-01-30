Haberler

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

ABD'nin New Jersey eyaletinde 13 yaşındayken öğretmeniyle ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden çocuğu olduğu iddia edilen genç, ilişkiyi kendisinin başlattığını savunarak öğretmen hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarının düşürülmesini talep etti.

  • ABD'nin New Jersey eyaletinde, öğretmen Laura Caron hakkında ağırlaştırılmış cinsel saldırı, cinsel saldırı ve bir çocuğun refahını tehlikeye atma suçlamalarıyla dava açıldı.
  • Mağdur genç, ilişkiye 13 yaşındayken girdiğini, şimdi 19-20 yaşında olduğunu ve ilişkinin başlangıcını kendisinin başlattığını öne sürerek Caron'un suçlamalardan beraatini talep ediyor.
  • Olay, mağdurun babasının sosyal medyada Caron'un çocuğu ile oğlu arasındaki benzerliği paylaşması üzerine ortaya çıktı ve genç, mahkemede bu çocuğun babası olduğunu doğruladı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde büyük yankı uyandıran cinsel istismar davasında, öğretmeninin cinsel ilişkisi sonucu hamile kaldığı iddia edilen mağdur genç, savunmasını dikkat çekici şekilde açıkladı. Bir zamanlar 13 yaşındayken ilişkiye girdiği öğretmeni Laura Caron'un yargılanmasını istemeyen genç, suçlamaların düşürülmesini talep ediyor ve ilişkinin başlangıcını kendisinin başlattığını öne sürüyor.

"BUNU BEN BAŞLATTIM"

Davada mağdur olan genç şimdi yaklaşık 19–20 yaşında olduğunu belirterek, Caron'un suçlanmaması gerektiğini savunuyor. "Bunu ben başlattım. Eğer bana kalsa, o hapse girmezdi" şeklindeki ifadeleriyle tanımlanan açıklaması, toplum ve hukuk çevrelerinde ciddi tartışmalara yol açtı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Caron hakkında Cape May County Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağırlaştırılmış cinsel saldırı, cinsel saldırı ve bir çocuğun refahını tehlikeye atma suçlamalarıyla dava açıldı. Mahkeme belgelerinde, Caron'un mağdur öğrenci ve kardeşleriyle yakın ilişki kurduğu, öğrencinin 11 yaşından itibaren evinde kaldığı ve ilişki sürecinin bu yılları kapsadığı iddia ediliyor.

ÇOCUĞU PAYLAŞINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, mağdurun babasının sosyal medyada kendi oğlu ile Caron'un çocuğu arasındaki şaşırtıcı benzerliği paylaşmasıyla gün yüzüne çıktı. Bu paylaşım üzerine savcılık soruşturma başlattı ve genç, Caron'un çocuğunun babası olduğunu mahkemede doğruladı.

New Jersey'deki yasalar uyarınca, 16 yaş altındaki kişilerle cinsel ilişki her koşulda yasak ve yetişkinlerin bu tür ilişkilerde bulunması suç sayılıyor. Uzmanlar, mağdurun bu yöndeki savunmasının yasal anlamda geçerli kabul edilmeyeceğine dikkat çekiyor.

