Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Hindistan'ın Telangana'nın Sangareddy bölgesinde bulunan Devlet Politeknik Koleji SC/ST Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaşanan skandal olay, hem öğrencilerin hem de yetkililerin tepkisini çekti. 12 Kasım'da meydana gelen olayda, yurtta görevli bekçi Shekhar'ın görevi başında sarhoş şekilde uyuyakaldığı ve ayağını büyük bir pirinç tenceresinin içine soktuğu ortaya çıktı. Öğrenciler tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Videoda, bekçinin yemekhaneye ait büyük tencerelerden birinde pişirilecek pirincin içine ayağını sokarak uyuduğu görüldü. Öğrenciler, bu görüntüler karşısında büyük bir hijyen skandalının yaşandığını belirterek durumu okul yönetimine bildirdi.

Görüntülerin yayılması üzerine Sangareddy Bölge Kaymakamı olayla ilgili acil bir soruşturma talep etti. Yerel Kurumlardan Sorumlu İlave Kaymakam Chandrashekar'a konunun tüm detaylarıyla incelenmesi yönünde talimat verildi. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor Kaymakama sunuldu.

Raporun değerlendirilmesinin ardından İlave Kaymakam Chandrashekar, bekçi Shekhar'ın görevden alındığını resmen açıkladı. Açıklamada, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara kesinlikle tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı. Olay, bölgede devlet kurumlarındaki denetim ve güvenlik uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.