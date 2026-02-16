Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz Pazartesi günü eşine az rastlanır bir saldırganlık olayı yaşandı. 35 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı, terminalin ortasında adeta cinnet getirerek self-servis kiosklarını hedef aldı.

TERMİNAL 1'DE KORKU DOLU ANLAR

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Terminal 1'in J koridorunda bulunan saldırganın, check-in işlemlerinde kullanılan kioskları ve bankoları büyük bir öfkeyle devirdiği görülüyor. Öfkeli turist çevredeki yolcuların şaşkın ve korku dolu bakışları arasında; 10 adet self-servis kioskunu yerle bir etti.

Saldırgan, eline geçirdiği metal bir direkle cihazları ve çevre koruluklarını parçaladı.

Güvenlik bariyerlerini ve bankoları devirerek havalimanında maddi hasara yol açtı.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ, POLİS TUTUKLADI

Havalimanı personeli ve güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesi sonrası kontrol altına alınan şahıs, olay yerine gelen emniyet güçlerine teslim edildi. Yapılan incelemeler sonucunda İngiliz vatandaşı, "mala zarar verme" suçundan tutuklanarak emniyete götürüldü.

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.