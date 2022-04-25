Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü - Haberler

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Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü

Lübnan'da bir kadının, kızına saldırdığı iddia edilen köpeği pompalı tüfekle öldürdüğü anlar ortaya çıktı. Hayvan hakları koruyucuları, genç kadını hareketi nedeniyle kınadı.

Lübnan'da geçtiğimiz ay meydana geldiği belirtilen bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddialara göre Lübnan'ın Bekaa vilayetindeki Batı Bekaa bölgesinde bir sokak köpeği, kız çocuğuna saldırdı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İNTİKAM İÇİN KÖPEĞİ VURDU

Kızının durumu gören ve çılgına dönen anne, eline aldığı pompalı tüfekle köpeğin olduğu yere giderek hayvanı öldürdü. Bu anlar da çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Öfkeli anne kızına saldıran köpeği, pompalı tüfekle öldürdü

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anneye büyük tepki gösterildi. Hayvan hakları savunucuları, kadının yaptığı hareketin yanlış olduğunu savunarak, cezalandırılmasını talep etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Pompalı Tüfek, Lübnan, Dünya, Haberler

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