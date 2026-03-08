Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti
Ünlü işletmeci Nusret, İran'ın her gün vurduğu Dubai'de restoranı olduğu için şehre gitti. Video paylaşan Nusret, "Eve döndüm. Harika insanlar, muhteşem şehir. Biz buradayız birlikteyiz." demesi dikkat çekti.
Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, dünya çapındaki restoran zincirinin en önemli duraklarından biri olan Dubai'ye gitti.
"DUBAİ MUHTEŞEM ŞEHİR"
Şehre varışıyla birlikte sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gökçe, "Eve döndüm. Harika insanlar, muhteşem şehir. Biz buradayız, birlikteyiz," diyerek Dubai'ye olan bağlılığını dile getirdi.
Bölgedeki siyasi hareketliliğe rağmen Dubai'nin güvenli ve huzurlu olduğunu savunan Gökçe'nin bu paylaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
