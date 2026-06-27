Almanya'nın Nürnberg Kentinde "Grooming" Çetesine Operasyon

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde reşit olmayan çocuk ve gençleri hedef aldığı iddia edilen "Grooming" çetesine yönelik soruşturmada 4 kişi daha tutuklandı. Böylece "EKO Kajal" operasyonu kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Nürnberg Polis Teşkilatı'nın yaklaşık beş hafta önce kurduğu "EKO Kajal" adlı özel soruşturma ekibi tarafından düzenlenen operasyonda, 18 ve 26 yaşındaki iki Pakistan vatandaşı gözaltına alındı. Hakkında daha önce yakalama kararı bulunan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, şüphelilerin Nürnberg Merkez Tren Garı çevresinde reşit olmayan çocuk ve gençlere uyuşturucu verdiğini, 26 yaşındaki zanlının ise gençlere yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla da soruşturulduğunu açıkladı.

Soruşturma kapsamında iki gün önce de 24 ve 26 yaşındaki iki Suriye vatandaşı tutuklanmıştı. Şüphelilerden biri ağır çocuk istismarı, diğeri ise reşit olmayanlara uyuşturucu temin etmekle suçlanıyor.

Yetkililer, "zanlıların genç kız ve kadınlara yönelik cinsel suçlar işlediği, reşit olmayanlara uyuşturucu ve ilaç sağladığı, bazı mağdurları ise fuhşa zorladığı" iddialarını araştırıyor.

Operasyon kapsamında baskın düzenlenen bir adreste kokain, kristal metamfetamin (Crystal Meth), yaklaşık 2 bin avro nakit para ile çocuk istismarına ilişkin delil niteliğinde materyaller ele geçirildi. Ayrıca 26 yaşındaki şüpheli hakkında önceden çıkarılmış bir yakalama kararının bulunduğu bildirildi.

Nürnberg Merkez Tren Garı çevresinde faaliyet gösterdiği öne sürülen suç ağını çökertmek amacıyla çalışmalarını sürdüren "EKO Kajal" ekibi, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı. Polis, şu ana kadar yürütülen operasyonlarda toplam sekiz şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA