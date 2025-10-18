Haberler

Nürnberg'de 600 Yıllık Türk İzleri Gün Yüzüne Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nürnberg'de düzenlenen 'Nürnberg Tarihinde 600 Yıllık Türkler' tanıtım gezisi, Türk kültürü ve tarihinin şehrin toplumsal hafızasındaki yerini vurguladı. Araştırmacı İsmail Akpınar, etkinlikte Türk izlerinin sanat ve kültür üzerindeki etkilerini anlattı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Nürnberg'de düzenlenen "Nürnberg Tarihinde 600 Yıllık Türkler" tanıtım gezisinde, araştırmacı İsmail Akpınar, şehrin sanatında, kültüründe ve toplumsal hafızasında yüzyıllardır var olan Türk izlerini gün yüzüne çıkardı. Etkinlikte, Albrecht Dürer'in eserlerindeki Türk figürlerinden "Türk kahvesi"nin Avrupa'ya yayılışına kadar pek çok tarihi detay paylaşıldı.

Nürnberg'de yaşayan sosyal ve ekonomi araştırmacısı İsmail Akpınar'ın öncülüğünde, iş insanları Süleyman Karaaslan ve İbrahim Akbulut tarafından hazırlanan "Nürnberg Tarihinde 600 Yıllık Türkler" konulu tanıtım gezisi gerçekleştirildi.

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler  ve davetlilerin katıldığı gezinin sunumunu İsmail Akpınar yaptı.

Akpınar, "Doğduğumuz yerleri tam olarak tanıyamadık ama doyduğumuz, yaşadığımız şehri tanımak istedik. Bu düşünceyle bu araştırmayı yaparak tanıtımı gerçekleştirdik" dedi.

Akpınar, Avrupa'nın Türklere bakışının bir aynası olarak nitelendirdiği Nürnberg'in, hem düşmanlık hem de hayranlık duygularının bir arada yaşandığı özel bir şehir olduğunu vurguladı. "600 yıl boyunca Türkler, Nürnberg'in sanatında, kültüründe ve toplumsal hafızasında derin izler bıraktı. Bu izleri yeniden keşfetmek, hem geçmişimizi hem de yaşadığımız şehri anlamak açısından çok önemli" dedi.

Araştırmada, Alman Rönesans sanatçısı Albrecht Dürer'in Türk figürleri, kahvehaneler, vaftiz edilen Türk esirleri ve Osmanlı ile Avrupa arasındaki kültürel alışveriş öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Akpınar, Nürnberg'in tarih boyunca Türk imgesini hem "tehdit" hem de "umut" olarak yansıttığını belirterek, "Bu şehir korku, merak, düşmanlık ve hayranlık arasında gidip gelen bir Avrupa hikayesinin sembolüdür" dedi.

Tanıtımda, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişinin reformasyon sürecine etkileri, Nürnberg'in Protestanlığı ilk kabul eden Alman şehirlerinden biri olması ve dönemin "Türkensteuer" (Türk vergisi) uygulaması da anlatıldı.

Ayrıca Nürnberg'in matbaa merkezi haline gelmesiyle birlikte "Türkenliteratur", "Türkenbüchlein" ve "Türkenkalender" gibi binlerce eserin yayımlandığı, şehrin Avrupa'daki Türk imgesinin şekillenmesinde büyük rol oynadığı belirtildi.

Akpınar'ın anlatımına göre, Nürnberg doğumlu sanatçı Albrecht Dürer, eserlerinde yaklaşık 30 farklı Türk figürüne yer verdi. Bu figürlerde Osmanlılar hem bilge hem de güçlü bir imajla tasvir edildi.

1688'de şekerci Georg Albrecht tarafından Nürnberg'de açılan ilk kahvehanenin, halk arasında "Türkentrank" (Türk içeceği) olarak bilinen kahvenin Avrupa'ya yayılmasında önemli bir rol oynadığı aktarıldı.

Nürnbergli şair Hans Sachs'ın eserlerinde de Türklere dair hem eleştirel hem de adaletli temsiller yer aldığı, özellikle "Comedi MİT 9 Personen, die undultig Fraw Genura" adlı oyununda Türk Sultanı'nın adaletli bir figür olarak gösterildiği belirtildi.

Araştırmada, 16. ve 18. yüzyıllar arasında Nürnberg çevresinde yaklaşık 80 vaftiz edilmiş Türk esirin yaşadığı belirlendi. Bu kişilerin arasında küçük yaşta esir alınan çocuklar da bulunuyordu. Öne çıkan hikayelerden biri, Fatima Kariman (Maria Aurora von Spiegel) adlı Türk kızının Avrupa saray hayatına kadar uzanan yaşam öyküsü oldu.

Kaynak: ANKA / Dünya
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı! İşte yeni il başkanı
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.