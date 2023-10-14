Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteriye katılanlar, Filistin halkının yanında olduklarını gösteren dövizler ve bayraklar taşıdı. Ayrıca, Novi Pazar'da Filistin halkına yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kent meydanında bir araya gelen grup, Gazze'de yaşananlara tepkilerini ve Filistin halkının yanında olduklarını gösteren dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gösteriye katılanlardan Haris İbrahimoviç, su, gıda, elektrik sıkıntısı çeken Filistin halkının yanında olduklarını ifade ederek, "Tüm dünyanın gözü önünde yok olması beklenen halkın yanındayız. Uluslararası kurumlara bir an önce tepki göstermeleri ve savaşın bitmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kalabalık, "Özgür Filistin" sloganları atarken, tekbir sesleri de yükseldi.

Bu arada, Novi Pazar'da, Filistin halkına yardım kampanyası başlatıldığı da duyuruldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.