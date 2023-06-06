Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolü altındaki Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen videoda barajın yerle bir olduğu anlar yer alırken, saldırı sonrasında baraj yakınında tahliyelerin başladığı aktarılırken ve su seviyesinin ilerleyen saatlerde kritik bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.