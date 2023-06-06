Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Dünya Haberleri

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolü altındaki Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen videoda barajın yerle bir olduğu anlar yer alırken, saldırı sonrasında baraj yakınında tahliyelerin başladığı aktarılırken ve su seviyesinin ilerleyen saatlerde kritik bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya- Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, bugün seyri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolü altındaki Nova Kakhovka top atışlarıyla yerle bir edildi.

Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Kritik bir noktada bulunan Nova Kakhovka barajın vurulması sonrasında bölgeden tahliyelerin başladığı ifade edilirken, su seviyesinin önümüzdeki 5 saat içinde tehlikeli bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uyarılar geçildi.

Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan Nova Kakhovka barajın vurulma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kamuoyuna servis edilen videoda, gecenin karanlığında köprüde çok sayıda patlama yaşandığı ve alevlerin gökyüzüne kadar ulaştığı görüntüler yer aldı.

Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Yetkililer barajda yaşanan yıkım nedeniyle 80'e yakın yerleşim yerinin etkilenebileceğini belirtirken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski acil toplantı kararı aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title