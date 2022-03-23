"Coğrafya kader midir?" sorusu bu kez Norveçliye soruldu: Burada şımarıklar mutsuz olur
- Güncelleme:
Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir Norveç vatandaşının coğrafya kader midir? sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Norveç'te doğmanın loto kazanmak gibi olduğunu vurgulayan kişi, Norveç'te mutsuz olanları 'şımarık' olarak nitelendirdi.
Norveçli bir adam, ülkesinde mutsuz olanların ya da kendine mutsuz diyenlerin 'Şımarık' olduğunu belirterek devletin isteyen herkese yemek için para ve barınmak için ev verdiğini dile getirdi. Ayrıca yüksek maaş, az çalışma, çok tatil bedava sağlık sistemi olduğundan da bahsetti.
NORVEÇ'TE DOĞMAK LOTOYU KAZANMAK GİBİ
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Norveçli şahıs coğrafya kader mi? sorusuna cevap verdi. Norveç'te doğmanın lotoyu kazanmak gibi olduğu belirten kişi, Norveç'te bir insanın hayal edebileceği her imkanı olduğunu belirterek "Çalışma saati çok az. Tatil günleri fazla, maaşlar yüksek. Evsiz olmak yasak, devlet herkese ev veriyor." şeklinde konuştu.
BURADA MUTSUZ OLANLAR ŞIMARIKTIR
Videonun devamında Norveç'te herkes mutlu mu? sorusunu yanıtlayan kişi Norveç'te mutlu olmayanları şımarık olarak nitelendirerek "Norveç'te herkesin mutlu olması gerekli" ifadelerine yer verdi.