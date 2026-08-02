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Norveç'ten İspanya'ya destek

Norveç'ten İspanya'ya destek
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NORVEÇ, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine düzensiz göçmen akışının ardından bu ülkenin yanında olduğunu bildirdi.

NORVEÇ, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine düzensiz göçmen akışının ardından bu ülkenin yanında olduğunu bildirdi.

Norveç Adalet Bakanı Astri Aas Hansen, yaptığı yazılı açıklamada, Ceuta'daki gelişmelerle ilgili İspanya'nın kararlarını desteklediklerini belirtti. Aas Hansen, Avrupa'da bölünme zamanı değil, birlik olma zamanı olduğunu kaydederek, "Bu zorlu durumda İspanya'nın yanındayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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