Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili bir şahıs yakalanırken olayın sebebine dair henüz bir bilgi edinilemedi.

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir şahıs, silahla girdiği gece kulübünde etrafına ateş açtı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 14 YARALI

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının tek faili olduğuna inanılan bir zanlının yakalandığı aktarıldı.

Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Polis Sözcüsü Tore Barstad, suç mahallinin gece kulübünden sokağa kadar uzandığını ve şüphelinin ateş açmasından birkaç dakika sonra yakalandığını söyledi. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Norveç Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title