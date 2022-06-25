Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili bir şahıs yakalanırken olayın sebebine dair henüz bir bilgi edinilemedi.
Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir şahıs, silahla girdiği gece kulübünde etrafına ateş açtı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
2 ÖLÜ, 14 YARALI
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının tek faili olduğuna inanılan bir zanlının yakalandığı aktarıldı.
NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Polis Sözcüsü Tore Barstad, suç mahallinin gece kulübünden sokağa kadar uzandığını ve şüphelinin ateş açmasından birkaç dakika sonra yakalandığını söyledi. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Dünya