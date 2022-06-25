Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir şahıs, silahla girdiği gece kulübünde etrafına ateş açtı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 14 YARALI

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının tek faili olduğuna inanılan bir zanlının yakalandığı aktarıldı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Polis Sözcüsü Tore Barstad, suç mahallinin gece kulübünden sokağa kadar uzandığını ve şüphelinin ateş açmasından birkaç dakika sonra yakalandığını söyledi. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya