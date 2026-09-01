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Norveç'te Yeni Kral Haakon Anayasaya Bağlılık Yemini Etti

Norveç'te Yeni Kral Haakon Anayasaya Bağlılık Yemini Etti
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Norveç Kralı 5'inci Harald'ın vefatının ardından tahta çıkan oğlu Kral 8'inci Haakon, Oslo'daki parlamentoda düzenlenen törenle anayasaya bağlılık yemini ederek görevine başladı. Kral Haakon, babasının 'Her şey Norveç için' vizyonunu sürdüreceğini belirtti. 5'inci Harald için 9 Eylül'de Oslo Katedrali'nde devlet töreni yapılacak.

NORVEÇ Kralı 5'inci Harald'ın hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen oğlu Kral 8'inci Haakon, başkent Oslo'daki parlamentoda düzenlenen törenle anayasaya bağlılık yemini ederek görevine başladı.

Norveç Kraliyet Sarayı, 89 yaşındaki Kral 5'inci Harald'ın Oslo Ulusal Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Babasının vefatının ardından tahta çıkan 53 yaşındaki Kral Haakon, parlamentoda düzenlenen törende ülkenin anayasasına bağlı kalacağına dair yemin etti.

Törende konuşan Kral Haakon, babasının 'Her şey Norveç için' vizyonunu sürdüreceğini belirtti. Törene kızı Veliaht Prenses Ingrid Alexandra ile katılan Kral Haakon, daha sonra saray önünde toplanan kalabalığı selamladı ve halkın taziye mesajlarına teşekkür etti.

Kral 5'inci Harald için 9 Eylül'de Oslo Katedrali'nde devlet töreni düzenleneceği ve naaşının Akershus Kalesi'ndeki kraliyet anıt mezarına defnedileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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