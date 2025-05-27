Nijerya'da Trafik Kazası: 19 Ölü

Nijerya'da Trafik Kazası: 19 Ölü
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Nijerya'nın Kogi eyaletinde hız yapan yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 5'i çocuk 19 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

NİJERYA'da hız yapan yolcu otobüsü kamyona çarptı, 5'i çocuk, 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde Obajana-Lokoja yolunda hız yapan yolcu otobüsünün kamyona çarptığı trafik kazasında 5'i çocuk, 19 kişi hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam, " Kaza, otobüsün aşırı hız yaparak önünde seyreden kamyonu sollamaya çalışması sonucu karşıdan gelen başka bir kamyonla çarpışması sonucu meydana geldi" açıklamasında bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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