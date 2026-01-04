Nijerya'da tekne alabora oldu: 25 ölü, 14 kayıp
Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu taşıyan bir tekne alabora oldu. Kazada 25 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi kurtarıldı, 14 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Yobe Eyaleti Sekreteri Mohammed Goje, dün akşam saatlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe'den Jigawa eyaletine gitmek üzere yolcu taşıyan bir teknenin Nguru bölgesindeki nehirde alabora olduğunu açıkladı.
Goje, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin kurtarıldığını bildirdi. 14 kişinin kayıp olduğunu belirten Goje, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya