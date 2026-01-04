Haberler

Nijerya'da tekne alabora oldu: 25 ölü, 14 kayıp

Nijerya'da tekne alabora oldu: 25 ölü, 14 kayıp Haber Videosunu İzle
Nijerya'da tekne alabora oldu: 25 ölü, 14 kayıp
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu taşıyan bir tekne alabora oldu. Kazada 25 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi kurtarıldı, 14 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

  • Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu taşıyan bir tekne alabora oldu.
  • Kazada 25 kişi öldü, 13 kişi kurtarıldı ve 14 kişi kayıp.
  • Arama kurtarma çalışmaları Nguru bölgesindeki nehirde devam ediyor.

Nijerya'nın n Yobe eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

TEKNE ALABORA OLDU

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Yobe Eyaleti Sekreteri Mohammed Goje, dün akşam saatlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe'den Jigawa eyaletine gitmek üzere yolcu taşıyan bir teknenin Nguru bölgesindeki nehirde alabora olduğunu açıkladı.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Goje, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin kurtarıldığını bildirdi. 14 kişinin kayıp olduğunu belirten Goje, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

53 saniyede kabusu yaşadı
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi Emre Kılınç'tan kötü haber

10-12 hafta sakat! Fenerbahçe maçı öncesi gelen haberle sarsıldılar