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Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 23 Kişi Hayatını Kaybetti
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Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Hayvancılıkla uğraşan Fulani çobanlarının köylere düzenlediği saldırılar büyük endişe yarattı.

NİJERYA'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Kwande Bölge Yetkilisi Dr. Ray Anumve yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi çobanlarının Kwande bölgesindeki köylere saldırılar düzenlediğini belirtti. Anumve, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Silahlı kişilerin, Nisan'da Benue eyaletinde düzenlediği saldırılarda 100'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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