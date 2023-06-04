Nijerya'da silahlı saldırılarda 10 kişi öldü, 30 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kaçırıldı. Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Magaji ve Janbako bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Zamfara Valisi Dauda Lawal, saldırıları kınayarak, hükümetin faillerin adalete teslim edilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.