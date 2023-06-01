Nijerya'da ISWAP üyesi 55 terörist etkisiz hale getirildi
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 55 terörist öldürüldü.
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 55 terörist öldürüldü.
Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer ve Nijerya ordularının iş birliğinde, Borno eyaletinde ISWAP örgütüne yönelik 22 günlük operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlarda, aralarında 3 örgütün ele başlarının da bulunduğu 55 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.
Ayrıca teröristlerin sığınaklarının imha edildiği, 13 araç, 13 motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.
Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.
Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi DEAŞ ile birleşmiş ve ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.