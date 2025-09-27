Haberler

Nijerya'da Altın Madeninde Göçük: 100'den Fazla Ölü

Nijerya'da Altın Madeninde Göçük: 100'den Fazla Ölü
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 100 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında birçok madenci yer altında çalışıyordu. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

NİJERYA'nın kuzeybatısındaki bir altın madeninde meydana gelen göçük sonrası en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük meydana geldi. Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan göçükte en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sırasında çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı aktarıldı.

Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
