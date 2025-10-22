Haberler

Akaryakıt tankeri patladı: 35 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 35 kişinin yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.

Nijerya Federal Yol Güvenliği Kurumu (FRSC), ülkenin kuzeyinde meydana gelen akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kazanın Nijer eyaletine bağlı Katcha bölgesinde yaşandığını bildiren yetkililer, tankerin yoldan çıkarak devrildiğini, ardından benzin sızıntısı nedeniyle alev aldığını belirtti.

Patlama sırasında yaşamını yitirenlerin bir kısmının, tankerin yan yatmasının ardından yakıttan almak için bölgeye yaklaşan kişiler olduğu kaydedildi. Yaralıların hastanelere sevk edildiği ve bazılarında ağır yanıklar oluştuğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
