Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Nijerya'daki Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Törende konuşan Büyükelçi Hidayet Bayraktar, 15 Temmuz'un kahraman milletimizin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle büyük bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

Nijerya'daki Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, "15 Temmuz 2016 tarihinde akim bırakılan hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünü anıyoruz. O gece yaşanan darbe girişimi, kahraman milletimizin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle bozguna uğratılmış, aziz milletimiz sayesinde dünyada eşi görülmemiş bir cesaretle Fetullahçı Terör Örgütüne karşı büyük bir demokrasi zaferi kazanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Anma töreninin amacının hafızaları tazelemek ve canlı tutmak olduğunu belirten Bayraktar, "15 Temmuz alışılagelmiş türden bir askeri kalkışma değildi. O gece darbecilerin gösterdiği vahşet ve hıyaneti tanımlayacak uygun kelimeleri bulmak imkansızdır." dedi.