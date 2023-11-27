Niğde'de Hayırsever Sevim Yüksel Güngör Cami Açılışı Yapıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Köyünde hayırsever Sevim Yüksel Güngör tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

Çiftehan Sevim Yüksel Güngör Cami'nin açılışına Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Varol, Ulukışla Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, Niğde İl Müftüsü Osman Ayas, Hayırsever Sevim Yüksel Güngör ve vatandaşlar katıldı. Caminin hayırlı olması temennisinde bulunan ve yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Vali Cahit Çelik açılışta yaptığı konuşmada; "Sevim Yüksel Güngör'ü tebrik ediyorum. Köylerine bir vefa örneği gösterdiler. Sevim Hanım çok kıymetli bir eseri köyümüze kazandırmış oldu. Kendisinden Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Hayırsever kardeşimizin bu örnek davranışı diğer hayırsever vatandaşlarımızı da teşvik edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Vali Çelik'in konuşmasının ardından İl Müftüsü Osman Ayas tarafından yapılan dua sonrası Çiftehan Sevim Yüksel Güngör Cami ibadete açıldı. - NİĞDE