Nicole Kidman ve Keith Urban 20 Yılın Ardından Ayrıldı

Ünlü oyuncu Nicole Kidman ve country müzik yıldızı Keith Urban'ın yaklaşık 20 yıllık beraberliklerinin ardından ayrıldıkları belirtildi.

Çiftin Sunday Rose (17) ve Faith Margaret (14) adlı iki çocukları var.

Haberi ilk olarak ABD'de yayınlanan eğlence ve magazin haberleri üzerine televizyon programı TMZ duyurdu.

Programın haberi dayandırdığı kaynaklar çiftin yaz aylarından bu yana ayrı olduğunu ve Kidman'ın ayrılığı istemediğini söyledi. BBC'ye konuşan bir kaynak da bu bilgileri doğruladı.

Ayrılığın nedeni ise net değil. Her ikisi de Avustralya'da büyüyen Kidman ve Urban 20 yıllık ilişkilerinde birçok iniş ve çıkış yaşadı.

Her iki yıldız da kendi alanlarında en üst düzey ödülleri aldı. Yıllar boyunca sık sık ödül gecelerinde ve Hollywood premierlerinde görüldüler.

Ancak evliliklerinden aylar sonra, Urban uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle tedaviye başladı. Hem Urban hem de Kidman, Urban'ın bağımlılıkla mücadelesinin birbirlerine daha da yaklaştırdığını söylüyordu.

Urban, Kidman ve bazı yakın arkadaşlarının bağımlılığıyla ilgili müdahalede bulundukları toplantının yaşamını değiştirdiğini anlatmıştı.

Urban 2010'da Oprah Winfrey'in programında "O an her şeyin bizi birleştirmesi için tasarlandığına inanıyorum. Şimdi geriye bakıyorum ve Nic'in bana ne kadar çok şey öğrettiğini, hayatıma ne kadar çok şey getirdiğini ve birçok anlamda gözlerimi açtığını fark ediyorum" demişti.

Çift, Haziran ayında Nashville, Tennessee'deki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı izlerken görülmüştü.

Ayrıca Mayıs'ta Country Müziği Ödülleri gecesinde, Urban'a ödül verilirken beraberlerdi. Gecede koltuklarında öpüşürken ve el ele tutuşurken görüntülenmişlerdi.

Nicole Kidman daha önce ünlü aktör Tom Cruise ile evliydi ve o iki çocukları var. Evlilikleri 2001'de sona ermişti.