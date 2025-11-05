New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Seçimi Kazandı

NEW York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk 'Müslüman Belediye Başkanı' oldu.

ABD'de yerel saatle 21.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89'u sayıldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4'ünü alarak kazandı. Mamdani'nin en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa'nın oyu ise yüzde 7,2'de kaldı. Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191 ve Sliwa da 144 bin 397 oy aldı.

Zohran Mamdani, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Mamdani, "New York, göçmenler şehri olmaya devam edecek; göçmenler tarafından inşa edilmiş, göçmenler tarafından desteklenen ve bu gece itibarıyla bir göçmen tarafından yönetilen bir şehir. Yeniden doğmuş bir şehrin havasını soluyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Mamdani, "Donald Trump, izlediğini bildiğim için sana iki kelime söylemek istiyorum: Sesi aç" dedi.

34 yaşındaki Mamdani, 'New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı' ünvanını alarak tarihe geçti.